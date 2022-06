Atletica Piacenza in piena attività in attesa di Dallavalle e Nervetti

La stagione estiva dell’Atletica Piacenza è entrata nel vivo e i ragazzi biancorossi proseguono nei loro impegni agonistici. Il weekend del 18/19 giugno si sono tenuti i Campionati italiani Allievi (U18) a Milano, nella prestigiosa e suggestiva cornice dell’Arena Civica. Costruzione di epoca napoleonica dotata recentemente di una nuova pista. I portacolori dell’Atletica Piacenza in gara hanno dovuto affrontare condizioni climatiche particolarmente dure, a causa del fortissimo caldo, oltre che i migliori interpreti a livello italiano.

I risultati

Anna Pissarotti, qualificatasi sia nei 100hs che nei 400hs, ha corso le prove rispettivamente in 15”25 ne 1’06”40. Buona anche la prova di Allegra Santelli, che ha corso i 3000m in 10’52”13, tempo niente male considerato il gran caldo che ha contraddistinto le giornate milanesi.

Ha corso anche la staffetta 4×400 composta da Francesca Zanelli, Anna Pissarotti Monia Harbi e Chiara Sverzellati. Le quattro hanno concluso il miglio in 4’11”57.

Non solo Campionati italiani, ma anche importanti trofei e competizioni di livello sono state teatro degli ottimi risultati dei piacentini dell’Atletica Piacenza. Al trofeo Ansaloni di Modena, gara in serata tenutasi a Modena il 9 giugno, hanno ben figurato le ragazze della 4×400 Assoluta, capace di aggiudicarsi l’oro con il tempo di 4’04”61.

Grandi anche le due siepiste Isotta Maria Vitali e Mia Albasi. La prima ha superato le barriere sui 3000 siepi in 12’16”63 e 12’19”13. Enorme soddisfazione soprattutto per Mia Albasi che ha così ottenuto il pass per accedere ai Campionati italiani Juniores in programma per luglio. Lo stesso vale per Isotta, che però. Era già qualificata. Sempre all’interno del Trofeo Ansaloni, si segnala il record personale sui 200m di Leonardo Catelli, 22”89.

Trofeo Bacis di Azzano San Paolo

Per concludere, ottime prestazioni di Emma Casati e Giovanni Tuzzi nei 1500m del Trofeo Bacis di Azzano San Paolo (BG). Emma ha corso in 4’41”86 aggiudicandosi la medaglia d’oro. Anche Giovanni ha vinto la gara, correndo in 4’00”68. Medaglia d’argento per Elia Rebecchi, che ha corso i 5000m in 15’15”24.

Periodo di attività frenetica per l’Atletica Piacenza, che ora attende la sua campionessa Eleonora Nervetti e l’olimpionico Andrea Dallavalle, fresco di un impressionante balzo a 17,25m nel triplo ai Campionati italiani Assoluti di Rieti il prossimo fine settimana.