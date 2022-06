Mondiali di Nuoto – Carini dodicesimo nei 200 farfalla, fuori dalla finale per otto decimi di secondo

Si è conclusa in semifinale l’avventura di Giacomo Carini – nuotatore piacentino tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle – ai Campionati mondiali di nuoto in vasca lunga in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Il campione biancorosso, sceso in vasca per difendere i colori azzurri dell’Italnuoto, non è infatti riuscito a raggiungere l’obiettivo che si era prefisso alla vigilia della partenza per Budapest, mancando, anche se di poco, la qualificazione per la finale dei 200 farfalla.

Il percorso di Carini

Giacomo Carini ha gareggiato lunedì mattina nelle batterie che mettevano in palio l’accesso alla semifinale in programma nel tardo pomeriggio. Quarantuno contendenti, suddivisi in quattro batterie, alla caccia dei sedici posti disponibili. Il nuotatore piacentino, pur senza esprimersi ai suoi massimi livelli – la scorsa estate alle Olimpiadi di Tokyo aveva fatto segnare un eccezionale 1’55”,53 – ha chiuso la gara con l’undicesimo tempo. Crono di 1’56”,38.

I tempi

Un tempo comunque buono e, soprattutto, sufficiente a spalancargli le porte per le semifinali. Ma proprio nella gara pomeridiana il nuotatore piacentino, fortemente motivato a centrare la sua prima finale iridata, non è riuscito a chiudere nei primi otto. Ha fatto segnare il dodicesimo tempo finale con un crono di 1’55”,74. Un’ottima prima parte di gara, con gli intermedi dei 50 metri (25”,58) e dei 100 metri (54”,72) che lo collocavano – classifica finale alla mano – in ottava posizione, cui ha fatto riscontro un andamento leggermente meno veloce nella seconda parte confermato anche dai successivi rilevamenti ai 150 metri (1’24”,85) in undicesima posizione e il crono finale che lo ha collocato al dodicesimo posto. Co un ritardo di 3”,35 dal primo classificato della semifinale, l’ungherese Milak Cristof (1’52”,39).

Per Carini, quindi, un po’ di rammarico per una finale che sembrava comunque alla portata.