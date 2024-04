Atletica – Piacenza, pioggia di medaglie ai Campionati Provinciali

Un fine settimana da incorniciare per i giovanissimi atleti dell’Atletica Piacenza che, ai Campionati Provinciali Individuali Cadetti e Ragazzi, svoltisi a Piacenza al Campus Pino Dordoni il 6 e 7 aprile, hanno conquistato una serie di medaglie che confermano il loro talento e la loro dedizione.

Leonardo Sverzellati ha dominato il getto del peso Ragazzi con un lancio di 9,84 metri, mentre Nicolò Losi si è imposto in 4 gare: 300 metri Cadetti (40″1), 100 ostacoli Cadetti (15″3), 300hs Cadetti (46”5) e 80 metri Cadetti (9″9). Icaro Cretella, compagno di squadra di Losi, ha brillato nel salto triplo con un balzo di 11,48 metri, ha conquistato l’argento nei 300 metri Cadetti (41″4) e ha vinto il salto in alto Cadetti con 1,52 metri.

Paolo Boledi ha fatto doppietta nei 2000 metri Cadetti (6’42″1) e nei 1000 metri Cadetti (2’59″7), dimostrando grande resistenza e tenacia. Bianca Russo ha conquistato l’oro nei 1000 metri Cadette (3’31″5) e l’argento nei 2000 metri Cadette (7’57″7), mentre Giulia Pellicano si è classificata al terzo posto negli 80 ostacoli Cadette con un tempo di 14″2.

Eva Bettinardi ha ottenuto un buon risultato nel salto in lungo Cadette con un balzo di 4,59 metri, mentre Irene Dell’orto ha brillato nel lancio del martello Cadette con una distanza di 30,18 metri. Stella Gallinari ha conquistato l’argento nei 60 ostacoli Ragazze.

Gli altri risultati

Altri atleti si sono distinti con ottime prestazioni. Steve Espinoza Valarezo ha vinto i 1000 metri Ragazzi con un tempo di 3’33″7, mentre Clara Marconi e Elsa Fanzini hanno ottenuto rispettivamente il secondo e il terzo posto nei 1000 metri Ragazze con i tempi di 3’39″5 e 3’44″5.

Le medaglie conquistate ai Campionati Provinciali sono un importante risultato per l’Atletica Piacenza, che dimostra di avere un vivaio di giovani talenti pronti a crescere e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Il loro impegno e la loro passione sono un esempio per tutti gli atleti che si avvicinano al mondo dell’atletica leggera.

“I nostri ragazzi hanno dimostrato grande talento e dedizione. Siamo orgogliosi di loro e del loro impegno. Questi risultati ci motivano a continuare a lavorare per far crescere il nostro settore giovanile e per offrire ai nostri atleti le migliori opportunità per esprimere il loro potenziale.”

L’Atletica Piacenza si conferma una realtà solida e vivace nel panorama sportivo piacentino, capace di attirare e coinvolgere tanti giovani che, attraverso lo sport, imparano valori importanti come la disciplina, il rispetto e la collaborazione.