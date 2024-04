Formaggi e Sorrisi, Cheese and Friend Festival è tutto pronto a Cremona per la 4° edizione

Formaggi and Sorrisi, Cheese and Friend Festival, tutto pronto per la quarta edizione dell’evento che celebra esclusivamente un’eccellenza del territorio come i formaggi. Saranno tre giorni, dal 12 al 14 aprile, alla scoperta dei prodotti caseari italiani e tutti i derivati del latte. Ricco il calendario degli eventi dedicati al grande pubblico di tutte le età, con spettacoli di animazione ed intrattenimento, show-cooking, laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.

Formaggi e Sorrisi le novità dell’edizione 2024

“Si tratta di una manifestazione arrivata alla sua quarta edizione ed è quindi consolidata sul territorio – anticipa Stefano Pellicciardi di Sgp che organizza l’evento – ci sono produttori e affinatori di formaggio che arrivano da tutti iItalia, ma quest’anno sarà un’edizione ricca di grandi nomi, avremo la presenza di Grandi nomi”.

Formaggi e Sorrisi tra i protagonisti Davide Oldani e Daniele Persegani

“Tra i protagonisti quest’anno – racconta Stefano Pelliciardi – ci sarà Davide Odani uno dei 50 ambasciatori della cucina italiana nel mondo che presenterà il suo ultimo libro Visioni Pop, ci sarà anche lo chef Daniele Persegani ospite fisso da Antonella Clerici, che riceverà l’oscar del formaggio”.

Audio intervista con Stefano Pellicciardi di Sgp

Formaggi e Sorrisi la strana coppia

“Sarà una coppia molto particolare ancora la protagonista delle giornate di Formaggi e Sorrisi – spiega Pellicciardi – li chiamano la strana coppia sono Edoardo Raspelli e Gianfranco Vissani”.

Formaggi e Sorrisi le curiosità

“Sono davvero tantissimo gli eventi che fanno parte del cartellone della manifestazione – sottolinea Pellicciardi – segnalo l’obelisco di formaggio di Cremona, il maestro intagliatore Matteo Padovan realizzerà su un maxi provolone gigante di forma cilindrica, l’obelisco di Cremona dove verranno incise effigi e immagini iconiche della città delle tre T, dal torrazzo al violino, da Tognani a Mina, dai Marubini al torrone”.

Formaggi e Sorrisi la cow parade

“Un altro evento curioso da segnalare – continua Stefano Pellicciardi di Sgp – é la cow parade, dove una mucca a grandezza naturale in vetroresina sarà dipinta da un artista di street art, il paricolare è che la pezzatura non sarà quella tradizionale ma composta di provoloni di varia grandezza che spiccheranno sul corpo dell’animale”.

Formaggi e Sorrisi la disfida gastronomica dei formaggi in cascina

“Questa è una gara ch si ripete – dice Pellicciardi – sarà una competizione in cui alcune cascine del territorio che abbiamo selezionato faranno competere dei formaggi di loro produzione, quindi assolutamente artigianali, che saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da giornalisti gourmet e operatori del settore che decreterà il vincitore, questo accadrà già dal venerdì pomeriggio “.

Formaggi e Sorrisi Cheese Bar

“Ci sono altri appuntamenti veramente curiosi – dice Pellicciardi – c’è il Cheese Bar, in questo caso abbiamo coinvolto il titolare di un Cheese Bar, questa nuova tendenza che si sta sviluppando soprattutto nei grandi centri urbani, che racconterà la sua avventura e le peculiarità di un locale creato per promuovere piatti che vanno a celebrare i formaggi”.

Formaggi e Sorrisi i formaggi del Po

“Altro evento curioso e gustoso – spiega Pellicciardi – sono i formaggi del Po, un vero e proprio viaggio sensoriale alla scoperta dei formaggi tipici delle aree che si affacciano sul grande fiume lo scorso anno ci siamo fermati ad Alessandria quest’anno proseguiremo fino a Reggio Emilia”.

L’Ambasciatore del Gusto 2024

“L’Ambasciatore del gusto è un personaggio, una figura a cui diamo un riconoscimento -ancora Stefano Pellicciardi – per aver contribuito a diffondere e celebrare la cucina italiana, quest’anno il premiato sarà assegnato ad un cremonese di nascita ma residente a Castelvetro Piacentino Daniele Persegani, uno degli chef abituali nel programma di Antonella Clerici”.

Informazioni

“Il ricchissimo programma di questa 3 giorni e tutte le informazioni utili – indica Pelliciardi – sono reperibili sul sito ufficiale della manifestazione www.formaggiesorrisi.it. Tanti gli affinatori presenti, tanti gli eventi un’opportunità per gli amanti del formaggio, di Cremona e per vivere la’ria di festa con tutti gli eventi programmati per grandi e piccini, diversi laboratori per bambini”.