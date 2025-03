Atletica – Piacenza, Simone Boiocchi torna a brillare ai Campionati Italiani FISDIR di Ancona

Nel weekend del 22 e 23 marzo, Simone Boiocchi, portacolori dell’Atletica Piacenza, ha rappresentato con orgoglio la sua città ai Campionati Italiani FISDIR di Ancona. Specialista dello sprint, Simone ha confermato ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, raggiungendo risultati significativi in entrambe le gare a cui ha partecipato.

Nella giornata di sabato, Simone ha gareggiato nei 60 metri indoor, una delle sue distanze preferite. Con un tempo di 8″27, ha conquistato un posto nella finale, dove ha replicato la sua prestazione con un tempo di 8″30, classificandosi sesto. Questo risultato conferma la sua costanza e la sua abilità nelle gare di velocità, dove riesce sempre a dare il meglio di sé.

Il giorno seguente, Simone ha affrontato i 200 metri indoor, una distanza più impegnativa per lui. Nonostante una partenza non ottimale e un finale in cui ha rallentato, ha comunque completato la gara in 27″97.

Fabrizio Dallavalle, allenatore e presidente dell’Atletica Piacenza

“Nel complesso siamo molto contenti di Simone: come sempre, i 60m e le gare più brevi rappresentano una garanzia per lui. Peccato per i 200m: prima della gara era molto teso, non ha brillato in partenza e anche sul finale ha rallentato. Portiamo a casa per l’ennesimo anno di fila un piazzamento ai Campionati italiani, siamo molto soddisfatti!”

La storia di Simone Boiocchi nell’atletica piacentina è lunga ormai più di un decennio. Per lui, l’atletica non è solo uno sport, ma un modo per socializzare, fare amicizia e diventare autonomo. Ha infranto tutti i record provinciali della sua categoria e collezionato numerose medaglie e importanti piazzamenti a livello nazionale. La sua dedizione e i suoi successi sono un esempio di come lo sport possa essere un potente strumento di crescita personale e di inclusione.

Simone continua a rappresentare un punto di riferimento per l’Atletica Piacenza e per tutti gli appassionati di atletica, dimostrando che con impegno e passione si possono raggiungere grandi traguardi.