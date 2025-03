Volley – VAP, secondo importante tassello per la stagione 2025/26: riconfermato coach Maggipinto

La Volley Academy Piacenza (VAP) procede spedita con la definizione dello staff tecnico della prossima stagione: dopo la riconferma di Simone Mazza (che allenerà la formazione Under 13/14) anche con coach Donato Maggipinto si guarda già al 2025/26.

Maggipinto, approdato in VAP lo scorso novembre, ha centrato la qualificazione alla Final Four Under 16 Regionale e sta conducendo lo stesso gruppo alla salvezza nel campionato di Serie D. L’esperienza alla Academy è soltanto il tassello più recente in un mosaico dedicato alla pallavolo giovanile: nella sua più recente avventura alla Pro Patria Milano il tecnico barese ha saputo conquistare il titolo regionale lombardo in Under 14 posizionandosi sul terzo gradino del podio nella fase nazionale nella stagione sportiva 2023/24. Molteplici i titoli provinciali e i piazzamenti di rilievo in tornei di alto livello per un percorso ormai ventennale.

Spiega coach Maggipinto

«Considero il rinnovo con VAP un attestato di stima e fiducia da parte della società a quello che è stato il lavoro di questi mesi. Sapere di poter continuare a lavorare qui mi consente di poter tracciare una linea di continuità con tutto quello fatto in questo periodo e di porre le basi per quello che saremo pronti a costruire insieme la prossima stagione.

Credo fortemente che le analisi dei risultati vadano fatte solo alla fine ma la consapevolezza di esserci guadagnati una Final Four Regionale di categoria, al di là del percorso in D, sicuramente ci riempie di orgoglio e ci dà fiducia per continuare ad inseguire quelli che sono i nostri obiettivi finali. Stiamo lavorando in simbiosi con la società con l’idea di inserire ancora qualche figura di livello all’interno del nostro staff, che possa ancor di più esaltare la qualità del nostro lavoro.

Credo che VAP sia l’ambiente ideale per chiunque ami questo sport e coltivi questa grande passione: La società ci mette a disposizione tutto il necessario per poter costruire un ambiente sano, stimolante e fortemente competitivo, caratteristiche basilari per poter lavorare al raggiungimento dei nostri obiettivi; sta poi a noi riuscire a costruire l’alchimia perfetta. L’obiettivo di formare donne e giocatrici di livello umano e sportivo importante ed ambire alle finali dei campionati nazionali giovanili credo debba essere ormai un traguardo costante e consolidato per una realtà come la nostra».