Al via la posa di altri cinque attraversamenti pedonali luminosi, Tassi: “Luoghi scelti grazie al confronto con i cittadini”

Agli oltre 100 attraversamenti pedonali luminosi (APL) installati negli ultimi 3 anni in città, se ne aggiungeranno a breve altri 5, di cui 3 posizionati in Via IV Novembre (uno all’incrocio con Via Testa, uno con Via Valla e il terzo all’angolo con via Morando), uno in Via Manzoni (angolo via Molinari) e uno in Via Manfredi (angolo via Gobetti).

“Grazie a una proficua interlocuzione con i cittadini e il prezioso lavoro dei tecnici comunali – spiega l’Assessore Marco Tassi – sono state individuate alcune zone particolarmente sensibili a livello di traffico, su cui intervenire tempestivamente con la posa di questi strumenti, che si rivelano un importante salvavita, capace di tutelare sia i pedoni e ciclisti che attraversano ma anche gli automobilisti, in funzione di deterrenza e prevenzione. A breve, quindi, partiranno i lavori di questo quarto stralcio, del valore di circa 50mila euro”.