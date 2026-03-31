Aumento del turismo, Ludovica Cella (Federalberghi): “Frutto di anni di lavoro. L’effetto Olimpiadi a Milano però non si è sentito a Piacenza” – AUDIO

A Piacenza si è riaperto il confronto in tema di turismo dopo gli incoraggianti dati ISTAT del 2025 che vedono per il nostro territorio un aumento del 6,40% degli arrivi e del 6,98% delle presenze.

Ludovica Cella Presidente Federalberghi Piacenza ha commentato i risultati definendoli frutto di un lavoro di anni fatto soprattutto attraverso manifestazioni, come le recenti finali nazionali di scherma che hanno riempito la città per quattro giorni. Un evento che dà lustro e che comunque è frutto di un lavoro congiunto fra associazioni, amministrazione e l’associazione Pettorelli, alla quale dobbiamo dire un vero grazie perché ha reso Piacenza famosa nel mondo della scherma. Poi ci sono altri progetti che portiamo avanti, a sostegno sempre dello sviluppo turistico come per esempio i cammini religiosi o comunque mistici.

L’effetto delle recenti olimpiadi invernali si è sentito a Piacenza?

No! Forse dovremmo imparare a lavorare più in sinergia con gli eventi di Milano. Ad oggi solo i grandi eventi come la Settimana della Moda e il Salone del Mobile portano persone fino a Piacenza. Invece sarebbe utile un maggior collegamento considerando anche i differenti prezzi e la vicinanza straordinaria a Milano. Su questo bisogna lavorarci in futuro.

Secondo l’ospite di Radio Sound il business rimane il miglior cavallo di battaglia per Piacenza, infatti si punta sullo sviluppo dell’area congressuale.

La nostra città può ospitare questi grandi eventi, che portano sicuramente ricchezza al territorio. In particolare perché il turismo non è solo un vantaggio per gli hotel e le strutture ricettive ma per il tutto territorio. Infatti si spende ad esempio al ristorante, bar o al negozio. Dobbiamo assolutamente fare di tutto per incentivare le persone a venire da noi.

Com’è la situazione invece sulle strutture non in regola al 100%?

Ci stiamo lavorando. Proprio su questo tema faremo un convegno il 13 aprile insieme all’amministrazione comunale e con tutti gli enti interessati a questo argomento, perché credo che l’ospitalità in sicurezza sia un vantaggio per il nostro territorio.

L’esponente di Federalberghi Piacenza sottolinea di non voler fare guerre, ma l’intenzione è quella di dare le giuste informazioni anche per chi intende intraprendere o sta già svolgendo un’attività ricettiva. Infatti anche gli affitti brevi hanno un continuo cambio di leggi, di regolamentazioni, di adempimenti rispetto al passato. Credo che la giusta informazione – Conclude Cella – sia necessaria per questo settore che ritengo utile a uno sviluppo turistico per dare una risposta sempre più ampia ai visitatori.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy