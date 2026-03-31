Videosorveglianza, telecamere presso i servizi igienici comunali di piazzetta Pescheria

Sono attivi da questa mattina i nuovi sistemi di videosorveglianza presso i bagni di piazzetta Pescheria, installati a tutela degli investimenti fatti a beneficio della collettività e per garantire un utilizzo corretto dei servizi igienici. Le telecamere sono orientate verso i corridoi d’accesso e le immagini registrate potranno essere consultate esclusivamente dal personale autorizzato del Corpo di Polizia Locale.

I servizi igienici comunali sono stati riaperti al pubblico nel giugno 2024, completamente rinnovati nell’ambito del percorso per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con rampa di accesso e un bagno autonomo per le persone con disabilità.

Sono aperti sette giorni su sette, dalle 6:00 alle 20:00, con possibile estensione degli orari in occasione di eventi speciali. A partire da marzo 2025 sono protetti da tornelli che consentono l’ingresso dietro il pagamento di una tariffa di 50 centesimi, pagabile in moneta, con POS o tramite smartphone abilitato. È stato inoltre attivato un servizio di guardiania ogni pomeriggio e nelle mattinate di mercoledì e sabato in occasione del mercato cittadino.

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