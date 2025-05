Violenza sessuale, Lega: “Gravi responsabilità della direzione sanitaria, serve aria nuova”

«La Direzione generale prenda atto – e agisca di conseguenza – delle gravi responsabilità della Direzione sanitaria aziendale dopo i tanti casi giudiziari che hanno coinvolto l’Ausl di Piacenza».

Lo afferma la Lega piacentina in una nota siglata dalla senatrice Elena Murelli (che è capogruppo del Carroccio in commissione Sanità) e dal direttivo provinciale.

«Ricordiamo che per anni una dottoressa del Pronto soccorso ha sottratto e abusato di morfina mentre era al lavoro. E ci sarebbe il dubbio che la sottrazione sia stata fatta ai danni di pazienti cui non veniva somministrata. Una notizia che era nota ad una buona parte dell’ambiente sanitario» afferma la Lega.

Ora arriva la notizia «di comportamenti inappropriati – continua il Carroccio piacentino – reiterati e contestati dalla Procura come violenza sessuale aggravata – su dottoresse e infermiere, in orari e nel luogo di lavoro – nei confronti di un primario per cui è stato emesso un ordine di custodia cautelare. Nonostante quanto emerso finora, restiamo garantisti e attendiamo l’esito dell’inchiesta. In precedenza, inoltre, si era registrato l’intervento dei carabinieri del Nas, che ha portato ad avvisi di garanzia nel servizio di Salute Mentale con la chiusura di Centri non autorizzati, cioè aperti senza alcun bando di gara, per la riabilitazione di bambini disabili e di pazienti psichiatrici con perdita di posti in comunità e abbandono per mesi di molte prestazioni.

Nessuno, a parte gli arrestati e i destinatari di avvisi di garanzia, si è mai preoccupato di accertare le responsabilità. Ricordiamo che esiste anche il principio della culpa in vigilando. La direzione sanitaria è stata finora silente e, come asseriscono anche le notizie e gli atti giudiziari, di fatto la riteniamo corresponsabile di inerzia e omertà. E’ quindi necessaria aria nuova ai vertici dell’Ausl dopo questo ennesimo episodio».