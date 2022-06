Auto fermata dalla polizia per un normale controllo: un passeggero fugge a piedi, la conducente riparte trascinando un agente lungo l’asfalto

Durante un controllo tenta la fuga e trascina un agente di polizia per una decina di metri. I fatti sono accaduti l’altra notte. Una vettura condotta da una giovane piacentina e con a bordo due uomini nordafricani stava viaggiando lungo via Colombo quando è stata fermata da una volante della polizia per un normale controllo. Non appena uno dei poliziotti si è avvicinato al mezzo, uno dei nordafricani è fuggito a piedi e a quel punto la ragazza alla guida sarebbe ripartita.

L’agente accanto al finestrino, vedendo uno dei due uomini darsi alla fuga, aveva afferrato per un braccio l’altro passeggero straniero per evitare che anche lui fuggisse. Durante la ripartenza, dunque, l’operatore è stato trascinato dall’auto per dieci o quindici metri. I poliziotti sarebbero risaliti all’identità della conducente, la cui posizione ora è al vaglio. Considerata la reazione del gruppo, poi, la polizia ha avviato anche le indagini del caso per capire cosa i tre stessero nascondendo quella notte.

L’agente trascinato dalla vettura ha riportato serie lesioni ma non è in pericolo di vita.