Giornata Mondiale degli Oceani, progetto Mio Mondo: i temi ambientali raccontati dai ragazzi sui social – AUDIO

L’8 giugno è la Giornata Mondiale degli Oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992. Il tema scelto per il 2022 è “Rivitalizzazione: un’azione collettiva per l’oceano”, quindi ogni persona, con i propri comportamenti, è importante per riparare i danni ambientali compiuti in questi anni.

I temi di questa Giornata, e di quella dedicata all’Ambiente del 5 giugno scorso, sono stati affrontati dal progetto “Mio Mondo” proposto dal noto volto televisivo Oreste Castagna. L’esito dell’iniziativa è stato presentato a Radio Sound.

I ragazzi delle scuole sono diventati Influencer sul tema della Sostenibilità divulgando informazioni e nuovi stili di vita attraverso i canali di comunicazione che più sono utilizzano: Tik Tok ed instagram.

Come è andata questa ricerca di influencer?

Molto bene, ci sono arrivati tanti elaborati, i migliori sono stati premiati ma non è questo lo scopo del progetto. In particolare con questa iniziativa abbiamo voluto sensibilizzare gli adolescenti su temi fondamentali per il futuro. I ragazzi si criticano molto, ma invece hanno una ricchezza pazzesca dentro di loro. Bisogna andare a cercarla. Sono state tante le scuole a partecipare a questo concorso portando dei lavori con il loro modo personale di comunicare.

Giornata Mondiale degli Oceani, progetto Mio Mondo: AUDIO INTERVISTA a Oreste Castagna