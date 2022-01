Auto inabissata tra le acque del Trebbia a Calendasco, a bordo quattro giovani senza vita

Un’auto tra le acque del fiume Trebbia, nei pressi di Calendasco. A bordo ci sarebbero i corpi senza vita di quattro giovani. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. E’ stato un pescatore a notare la vettura sotto la superficie dell’acqua: l’uomo, si trovava lungo le sponde del lago Ponderosa, nei pressi di località Malpaga, quando ha avvistato il mezzo e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la vettura dallo specchio d’acqua.

Sulle sponde erano pronti a intervenire anche i soccorsi del 118, ma all’interno sono stati trovati quattro giovani purtroppo senza vita. Ancora incerta la loro identità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il sostituto procuratore Ornella Chicca. Sul posto anche il comandante provinciale dei carabinieri, Paolo Abrate, il questore Filippo Guglielmino, e il comandante della polizia locale Valtrebbia, Paolo Costa. Insieme a loro anche il sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi. Indagini sono in corso per risalire all’identità dei ragazzi e per capire cosa possa essere accaduto.

A breve aggiornamenti.