Scuola, a Piacenza 20% di assenze tra il personale scolastico. Zavattoni (Cgil): “Ripresa molto difficile, disagi per le sostituzioni” – AUDIO

Scuola, a Piacenza si è ripreso con il 20% di assenze tra personale il personale scolastico. Zavattoni (Cgil): “Disagi per le sostituzioni, i contagiati sono molti”. Il Segretario Generale Provinciale FLC è intervenuto a Radio Sound parlando della difficile ripartenza degli astuti dopo le vacanze natalizie.

“La scuola è ripartita, ma non è mai stata ferma, il problema è che ricominciare in questa maniera probabilmente è come essere sotto un sisma. In particolare la preoccupazione è quella di andare a sostituire i docenti e personale Ata che sono assenti. Purtroppo come è ben noto i contagi sono parecchi. Abbiamo tantissimi alunni a casa, perché in quarantena o hanno familiari con il Covid. Insomma, è una scuola che sta ripartendo a singhiozzo, con la spada di Damocle della didattica a distanza. Infatti è probabile che nel giro di qualche giorno la maggior parte delle classi ritorni in dad. C’è stata una chiusura totale sia del Ministero che del Governo sulla proposta di molti Dirigenti Scolastici che chiedevano di riaprire attraverso una dad di 10 giorni da recuperare a giugno. Sarebbe stata la soluzione migliore, vista la situazione”.

A Piacenza com’è la situazione?

“Abbiamo molte assenze. Circa il 20% del personale scolastico si trova a casa perché è positivo al Covid o in quarantena”.

Scuola, a Piacenza 20% di assenze tra il personale scolastico: AUDIO INTERVISTA a Giovanni Zavattoni