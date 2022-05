Auto si schianta contro il guard rail lungo la Statale 45: tre feriti, grave una ragazza

Auto con a bordo tre giovani si schianta contro il guard rail. Grave incidente nella tarda serata di ieri. Tre giovani stavano viaggiando a bordo di una Fiat Punto lungo la Statale 45. All’altezza di località Quadrelli, il conducente, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail. Un impatto molto violento: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dall’abitacolo accartocciato.

I soccorsi del 118 hanno prestato le prime cure sul posto: due dei feriti sono stati condotti al pronto soccorso di Piacenza, mentre per una ragazza è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza: le condizioni di quest’ultima sono gravi. Sul posto anche i carabinieri di Rivergato per i rilievi del caso.