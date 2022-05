Aggressione al pronto soccorso, davanti al giudice il 50enne arrestato: resterà in carcere in attesa della prossima udienza

Aggressione al pronto soccorso, arrestato 50enne. Si tratta dell’uomo che la sera del 14 maggio scorso ha dato in escandescenze al pronto soccorso di Piacenza, aggredendo una guardia giurata e un medico. Mentre i sanitari stavano medicando una ragazza che si era presentata riferendo di essere stata aggredita dal suo ex fidanzato, al triage era arrivato il 50enne che poco dopo aveva iniziato a minacciare i professionisti presenti e a danneggiare la postazione di accoglienza. Dopo aver messo in sicurezza la ragazza e gli altri pazienti che si trovavano nell’Osservazione breve intensiva, alcuni medici e infermieri avevano provato a calmare il visitatore. L’uomo, però, aveva immediatamente aggredito uno dei professionisti con un violento colpo al volto; immobilizzato dagli altri operatori sanitari e dal personale di vigilanza presente, era stato accompagnato alle soglie del reparto e invitato a lasciare il Pronto soccorso. Tuttavia l’uomo aveva tentato di rientrare, spintonando medici e infermieri. A quel punto erano arrivate le Forze dell’Ordine che hanno posto fine all’episodio conducendo via la persona.

Oggi il 50enne si è presentato in tribunale: il giudice ha fissato la prossima udienza al mese di luglio, nel frattempo l’imputato resterà in carcere. L’uomo è il fidanzato della ragazza che si era presentata al pronto soccorso lamentando di essere stata aggredita proprio dal compagno. L’aggressione in effetti ci sarebbe stata, pochi minuti prima, durante una lite. Sapendo che la fidanzata si era recata in ospedale, il 50enne era venuto a cercarla. Durante l’udienza di questo pomeriggio, l’imputato si è detto dispiaciuto prima di accusare un lieve malore.