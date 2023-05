Autobotte si ribalta durante un intervento, due vigili del fuoco feriti

Brutto incidente per una squadra di vigili del fuoco. Intervenuti in via Motti a Piacenza pe un intervento, l’autobotte su cui i pompieri viaggiavano si è ribaltata. Ancora da accertare i motivi del sinistro. Fortunatamente i due operatori rimasti feriti hanno riportato solo lesioni di piccola entità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto i vigili del fuoco al pronto soccorso, come detto le loro condizioni non sono gravi. La polizia locale si è occupata dei rilievi del caso.