Flash mob “l’unica vittoria è la Pace!” il 16 maggio con Europe for Peace Piacenza – AUDIO 

Piacenza Primogenita di Pace. Martedì 16 maggio ore 11,30 è in programma il flash mob “l’unica vittoria è la Pace!

L’intervento di Europe for Peace Piacenza

Piacenza è detta la Primogenita d’Italia poiché, prima fra le città italiane, il 10 maggio 1848, con plebiscito pressoché unanime, votava la sua annessione al Piemonte meritando da Carlo Alberto l’appellativo di Primogenita.

Ci stiamo impegnando affinché Piacenza possa diventare, come proposto dal Vescovo Monsignor Adriano Cevolotto, anche “Primogenita di Pace”, poiché martedì 16 maggio si terrà una singolare “manifestazione” per la PACE. Questa iniziativa è stata pensata anzitutto per dare la possibilità di esprimersi a tutti quelli che difficilmente parteciperebbero ad altro tipo di “protesta”. Le parole d’ordine sono TACCIANO LE ARMI NEGOZIATO –SUBITO – PROTEZIONE PER I CIVILI. Sono coinvolte oltre 35 associazioni che hanno aderito.

AUDIO intervista a Roberto Lovattini

Flash mob “l’unica vittoria è la Pace!” il 16 maggio con Europe for Peace Piacenza

Il 16 maggio alle ore 11,30 Piacenza, città e Provincia, potrebbe diventare “ Primogenita di Pace, celebrando anche la, sconosciuta ai più, giornata internazionale del vivere bene in pace (Onu 2017).

Ma Piacenza ha già anche un altro primato di Pace. Infatti nel 2006 la classe quinta B della scuola Primaria Caduti sul lavoro di Piacenza elaborò la proposta di istituire il Ministero della Pace e la inviò all’allora Presidente del Consiglio Prodi.

La Pace riguarda tutti e inizia nella nostra vita di tutti i giorni, in casa, a scuola, con gli amici.

Per questo alle 11,30 invitiamo tutti ad uscire in strada sul marciapiedi con striscia di tela bianca al braccio, drappo bianco alla finestra, balcone.. Questo vale per tutti: scuole, posti di lavoro, negozi , case private. Dove possibile leggiamo brani di Pace ( brani di Gino Strada oppure ,insieme adulti e bambini, “La strabomba” favola di Pace di Mario Lodi) Facciamo foto e video di quei momenti; scriviamo riflessioni brevi su come ci siamo sentiti e inviamo a piacenzasolidale@gmail.com .

L’intervento della Diocesi di Piacenza.