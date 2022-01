Al via l’autotesting per inizio e fine isolamento in caso di positività, Laneri (Federfarma): “Va nel senso della semplificazione, ma il test va fatto bene” – AUDIO

Al via l’autotesting per inizio e fine isolamento in caso di positività, Laneri (Federfarma): “Va nel senso della semplificazione, però il test va fatto bene”.

Da oggi (19 gennaio) i cittadini assistiti in Emilia-Romagna che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid e sono asintomatici, possono verificare la propria eventuale positività facendo un tampone rapido antigenico per il self-testing. Avviando formalmente il periodo di isolamento e caricando il risultato in autonomia sul proprio Fascicolo sanitario elettronico. Con la stessa proceduta, dopo 7 giorni possono segnalare la negatività al virus e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento.

Al via l’autotesting per inizio e fine isolamento in caso di positività

E’ una scelta sicuramente positiva – commenta Il Presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri – perché va nel senso della semplificazione. Attenzione però che riguarda solamente i vaccinati con tre dosi. Su questo tema anche nelle farmacie ci sono tante richieste di delucidazioni perché molte volte c’è poca chiarezza.

E’ facile da fare il tampone senza l’aiuto dei sanitari?

No, non è difficile effettuare il test a casa. E’ importante però che sia fatto bene. Speriamo che i cittadini abbiano imparato il metodo vedendolo fare in farmacia. In questo senso però qualche perplessità rimane, sia nel discorso della negatività ma anche in quello della positività.

Diversi cittadini sono preoccupati che ci possano essere errori

Questo purtroppo può avvenire. Teniamo però presente che potrebbero essere basse positività. Sicuramente la semplificazione può essere utile, speriamo che l’auto test venga fatto bene.