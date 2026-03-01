Avis Talk, il valore del dono. Donne, comunità, futuro! Incontro il 5 marzo allo Spazio Rosso Tiziano con Avis Provinciale Piacenza. Si tratta di un appuntamento, con inizio alle ore 17.30 dove le idee accendono comunità.
In primo piano il tema del dono, con diversi ospiti, non solo come gesto, ma come atto culturale, sociale, profondamente umano. Un momento di ascolto e condivisione, per scoprire insieme come il dono rafforza legami e costruisce futuro.
Avis Talk, il valore del dono
Giovedì 5 marzo alle 17:30, da Rosso Tiziano Arte a Piacenza in Via Taverna 41.