Avis Talk, il valore del dono. Donne, comunità, futuro! Incontro il 5 marzo allo Spazio Rosso Tiziano

1 Marzo 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Avis Talk, il valore del dono
Avis Talk, il valore del dono. Donne, comunità, futuro! Incontro il 5 marzo allo Spazio Rosso Tiziano con Avis Provinciale Piacenza. Si tratta di un appuntamento, con inizio alle ore 17.30 dove le idee accendono comunità.

In primo piano il tema del dono, con diversi ospiti, non solo come gesto, ma come atto culturale, sociale, profondamente umano. Un momento di ascolto e condivisione, per scoprire insieme come il dono rafforza legami e costruisce futuro.

Giovedì 5 marzo alle 17:30, da Rosso Tiziano Arte a Piacenza in Via Taverna 41.

