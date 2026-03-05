Referendum giustizia: a Podenzano un incontro pubblico per approfondire “le ragioni del Sì”

Referendum sulla riforma della giustizia: Podenzano, un incontro pubblico per approfondire “le ragioni del Sì”

Si terrà venerdì 6 marzo alle ore 21.00 presso l’Auditorium Comunale di Podenzano (via Monte Grappa 100) l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì – Referendum riforma della giustizia”, promosso dalle forze politiche del centrodestra del territorio per offrire ai cittadini un momento di approfondimento e confronto sui contenuti della riforma.

L’iniziativa intende illustrare i principali punti della proposta di riforma della giustizia e le ragioni che sostengono il voto favorevole al referendum, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza del tema e stimolare un dibattito informato su una materia di grande rilevanza per il funzionamento delle istituzioni e per la vita democratica del Paese.

Nel corso della serata interverranno amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali. In particolare prenderanno la parola Riccardo Sparzagni, Sindaco di Podenzano, Paola Galvani, Consigliere provinciale, Giancarlo Tagliaferri, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, Elena Murelli, Senatrice della Repubblica, e Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire i temi della riforma e per confrontarsi direttamente con esponenti istituzionali impegnati a livello locale e nazionale.

La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.

