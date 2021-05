Azione in Campo, terzo appuntamento per l’iniziativa del partito di Calenda a Piacenza

Giovedì 29 Aprile alle ore 21:00 verrà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook “Azione Piacenza” il terzo incontro telematico organizzato dal comitato promotore di Piacenza in Azione, sezione locale del partito di Carlo Calenda.

Durante la serata gli ospiti analizzeranno le problematiche affrontate dalle associazioni sportive e culturali in tempo di Covid. L’incontro verrà moderato dal membro del comitato promotore piacentino di Azione, Piero Canale e prevede gli interventi di Silvana Caroli, dell’associazione culturale “Oltre la Storia”, Roberta Corradini, dell’associazione “Stratos Sport and Dance Studio”, Raffaele Verrigni, membro di associazioni sportive dilettantistiche, Roberto Crippa, Sindaco di Ciriano Laghetto e Vice Presidente Yamaha RD Series e Stefano Sirri, Segretario classe velica “Catamarani A”.

Piacenza in Azione porta così avanti il progetto Azione in Campo, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza in merito a varie tematiche fornendo una buona informazione, incentivando il confronto e sostenendo il valore della condivisione.