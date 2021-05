Nuova collaborazione per l’associazione Plastic Free con il giovane rapper piacentino True Skill, uniti per lanciare un messaggio comune conciso ma forte e chiaro: Basta all’inquinamento da plastica.

La nota realtà attiva in tutta Italia – che in poco più di un anno di lavoro ha ottenuto risultati impressionanti sia nella sensibilizzazione che nella mobilitazione in raccolte singole e di gruppo – passa attraverso il rap di True Skill per rivolgersi anche ai più giovani, e far riflettere sulla portata del problema ambientale.

Con un testo a tratti ironico ma profondo, unito a melodie incalzanti e rime ad effetto, “Muoviti A Scegliere” fa riflettere su come solo l’uomo possa fermare lo stesso sistema auto-distruttivo che ha creato, e su quanto il cambiamento parta solo ed esclusivamente da Noi. Plastic Free ormai da un anno raccoglie tonnellate di rifiuti a settimana per le strade di tutta Italia. E con il piccolo sforzo di migliaia di persone si possono ottenere risultati immensi.

Chiunque può diventare associato di Plastic Free o partecipare alle raccolte e, con un semplice gesto, contribuire a rendere migliore il pianeta. L’associazione si occupa anche di sensibilizzazione nelle scuole e di migliorarne l’efficienza ecologica.

Alla fine del brano, che si chiude con un ritornello incisivo, appare in video qualche dato interessante sull’inquinamento da plastica e viene rivolto un secco invito allo spettatore: Muoviti A Scegliere.

E tu? Sceglierai dopo aver visto e sentito questa canzone?

