Bakery Piacenza, Beccari: “Essere premiati in Regione è una gratificazione. Il comune di Piacenza…” – AUDIO

Alle 12:00 di lunedì 12 luglio la Bakery Piacenza è stata premiata in Regione Emilia-Romagna per l’annata 2020-21 che l’ha vista trionfare sia in campionato di serie B che in coppa Italia. Le parole del presidente Marco Beccari ai microfoni di RadioSound.

“Il presidente Bonaccini ci ha contattato e ci hanno premiato per la stagione che abbiamo fatto. Questa è una gratificazione per noi e per tutta la città di Piacenza. Purtroppo il comune di Piacenza non ha avuto la stessa attenzione. Non abbiamo avuto nessun contatto con loro e nessun messaggio di congratulazioni. Questo è un peccato. Sarebbe importante per tutta la nostra comunità”.

L’intervista completa del presidente Beccari ai microfoni di RadioSound