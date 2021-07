Travolta da un’auto mentre pedala in sella alla sua bicicletta, grave 85enne

Travolta da un’auto, grave una donna. I fatti sono accaduti questa mattina a Monticelli. Una donna di 85 anni stava viaggiando in via Martiri della Libertà, sotto i portici che costeggiano la strada. Improvvisamente pare che abbia curvato per salire sulla carreggiata: in quel momento stava transitando una vettura e il conducente non avrebbe fatto in tempo a frenare.

L’impatto è stato violentissimo e l’85enne ha riportato gravi ferite. I soccorsi sanitari, giunti sul posto, hanno condotto la donna al pronto soccorso di Cremona.