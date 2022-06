Ballottaggio, Soresi (Fratelli d’Italia): “Pareggiati i voti del primo turno, nessun voto dall’esterno” – AUDIO

“L’affluenza è stata ancora più bassa e questo non ci ha aiutato. Abbiamo pareggiato i voti del 12 giugno, questo significa che non sono arrivati voti, diciamo dall’esterno”. E’ l’analisi di Sara Soresi sull’esito del ballottaggio che ha premiato Katia Tarasconi nuovo sindaco di Piacenza. Per Soresi, esponente di Fratelli d’Italia, resta la soddisfazione per il vasto numero di preferenze ricevute, ma non nasconde la delusione per la sconfitta del centrodestra.

“La campagna elettorale è stata abbastanza difficile, non credo che non abbia funzionato qualcosa. Sono stati anni difficili, in cui è stato impossibile a volte essere tra la gente, per esempio a causa del Covid: più che la campagna elettorale hanno pagato questi anni”.