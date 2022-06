Piacenza Baseball, momento d’oro per le giovanili biancorosse

Manca un manciata di giornate alla fine della prima parte della stagione del baseball giovanile e per le squadre biancorosse è davvero un momento magico. Con la fine delle scuole si sono intensificati gli impegni infrasettimanali e ciò ha contribuito ad irrobustire la serie di ottimi risultati per tutte e tre le squadre piacentine.

In totale su sei partite giocate nelle ultime due settimane i successi sono stati cinque, a partire dai due dell’U12 a Parma contro Crocetta B (21-11) ed in casa sabato scorso contro Reggio Emilia (12-10). Quest’ultima era la prima partita del girone di consolazione dopo che in regular season la squadra di Davide Bertonazzi aveva chiuso al quinto posto. Due belle vittorie anche per l’U14, seconda in classifica, capace di vincere a Parma sia contro lo Junior (14-8) che contro la Crocetta (16-12). Infine una vittoria ed una sconfitta per l’U15 che riesce per ora a difendere il suo terzo posto.

Le gioie sono arrivate dalla trasferta a Collecchio (12-8) mentre sabato scorso è andata peggio sul diamante della Crocetta (5-8). La stagione, davvero soddisfacente per i colori piacentini, si esaurirà a metà luglio per riprendere poi a settembre con il torneo regionale e due eventi organizzati a Piacenza, a celebrazione del cinquantenario, che per due week-end porteranno al De Benedetti ed al Montesissa una decina di squadre U15 e U12 provenienti dal Nord-Italia.