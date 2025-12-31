“Clienti dediti ad attività delittuose e minacce per la sicurezza”, bar di via Colombo chiuso per sette giorni

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato, e nello specifico della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza, che ha provveduto ad emettere e notificare nella giornata di ieri, un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. per giorni 7 a firma del Questore, a carico del gestore di un locale ubicato nella zona di via Colombo.

La sospensione dell’attività si è resa necessaria dopo l’esito di alcuni controlli effettuati nei giorni precedenti presso detto esercizio commerciale. In quelle occasioni gli agenti avevano controllato diversi avventori con precedenti penali, anche in materia di stupefacenti. Nonché un soggetto destinatario di divieto d’accesso ai locali pubblici. La polizia, insomma, aveva evidenziato così la presenza nel locale di persone dedite ad attività delittuose che potevano creare ulteriori minacce per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini.

La sospensione adottata costituisce la conseguenza di un’attività capillare e quotidiana di controllo svolta sul territorio da personale della Questura di Piacenza, congiuntamente ad altri reparti diretti a garantire maggior sicurezza e prevenire possibili episodi di turbativa dell’ordine pubblico.

