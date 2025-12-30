ANPAS Piacenza, un 2025 di soddisfazioni. Il Coordinatore Rebecchi: “42.000 servizi con oltre 1200 Volontari e 60 dipendenti”

ANPAS Piacenza, un 2025 di soddisfazioni: dalla simulazione della maxi emergenza all’impegno del Gruppo Giovani. Il Coordinatore Paolo Rebecchi: “Bisogni diversi in aumento, ma tanti giovani e tanto entusiasmo.” Un movimento che solo nella Provincia di Piacenza nel 2025 ha svolto quasi 42.000 servizi con oltre 1200 Volontari e 60 dipendenti; 2.000 i soci.

Il coordinatore provinciale di ANPAS Piacenza, Paolo Rebecchi, evidenzia nuove richieste sul territorio: “I bisogni sociali sono in aumento. Anche in uno degli ultimi turni che ho svolto, mi sono reso conto che la maggior parte delle richieste di intervento evidenziavano bisogni umani di sostegno psicologico – sociale, più che espressamente sanitari e noi su questo dobbiamo attrezzarci con tutto il terzo settore.”

A livello di numeri, le Pubbliche Assistenze di ANPAS Provincia di Piacenza hanno svolto un’attività davvero imponente ed essenziale per i territori: nel corso dell’anno 2025 hanno svolto circa 42.000 servizi (di cui oltre 19.000 in emergenza), grazie all’impegno di 1200 Volontari, 60 dipendenti, con 100 mezzi operativi (di cui 60 ambulanze) percorrendo quasi 1 milione e 500mila Km. Sul territorio provinciale piacentino ANPAS Piacenza aggrega 11 Pubbliche Assistenze: ANPAS P.A. Croce Bianca (Piacenza e Gossolengo), ANPAS P.A. Cortemaggiore, ANPAS P.A. Carpaneto Soccorso (Carpaneto), ANPAS P.A. Monticelli d’Ongina (Caorso, Castelvetro e Monticelli d’Ongina), ANPAS P.A. Val d’Arda (Fiorenzuola, Lugagnano e Vernasca), ANPAS P.A. Valvezzeno (Gropparello), ANPAS P.A. Croce Verde (di Morfasso), ANPAS P.A. San Giorgio Piacentino, ANPAS P.A. Valnure (Ponte Dell’Olio, Ferriere, Rivergaro), ANPAS P.A. Valtrebbia (Travo), ANPAS P.A. Valtidone-Valluretta (Castel San Giovanni).

Il 2025 è stato un anno particolarmente impegnativo e ricco di soddisfazioni per ANPAS Piacenza. In primavera il Direttivo Provinciale insieme al coordinamento di ANPAS Emilia Romagna ha organizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco ed altri enti, una prova di simulazione di maxi emergenza denominata “SISMANPAS 25”. L’esercitazione si è svolta con successo presso la Manifattura Tabacchi nel quartiere Infrangibile a Piacenza.

“La simulazione di un evento sismico nel cuore della città e all’interno di un cantiere in movimento – afferma il coordinatore provinciale di ANPAS Piacenza, Paolo Rebecchi – è stata particolarmente complessa e ha consentito di “testare” tutti i comparti di ANPAS. L’esercitazione ha rappresentato un momento formativo molto importante per i nostri volontari e in generale per l’intero territorio piacentino. Hanno partecipato gli equipaggi delle sedi territoriali di ANPAS Provincia di Piacenza e il Gruppo di Protezione Civile interno”. Fondamentale è stata la collaborazione del 118 e dell’AUSL piacentina, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza e delle Forze dell’Ordine. “Abbiamo invitato diversi sindaci del territorio provinciale che hanno accettato di fare i simulatori – tra i quali la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi – che con la loro presenza hanno valorizzato il lavoro quotidiano dei nostri volontari”.

Tra le tantissime attività di questo 2025, a fine luglio ANPAS Piacenza ha partecipato al Giubileo dei Giovani a Tor Vergata prestando assistenza sanitaria nell’area del Vaticano e nelle zone adiacenti con le ambulanze e con le squadre di soccorso. Da non dimenticare l’impegno dei volontari per il secondo anno nel servizio di assistenza e soccorso alla manifestazione “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera” all’Aeroporto militare San Damiano, per garantire supporto alla manifestazione che richiama migliaia di visitatori da tutt’Italia. Il Gruppo Giovani di ANPAS Piacenza – che riunisce i volontari dai 16 ai 28 anni compiuti di tutte le Pubbliche Assistenze del territorio ha partecipato a numerose attività e promosso l’operato dell’Associazione sul territorio. Il Gruppo Giovani ha collaborato con enti e istituzioni del territorio. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore a Palazzo Farnese, i giovani volontari hanno sensibilizzato la popolazione alla prevenzione e mostrato le prime manovre di soccorso in caso di arresto cardiaco. Durante l’anno il Gruppo Giovani ha svolto inoltre un ruolo fondamentale nell’assistenza all’Half Marathon di Piacenza, ha partecipato alla seconda edizione del Meeting Giovani ANPAS Emilia Romagna che si è svolto a Cervia lo scorso settembre, avanzando proposte e traendone importanti suggerimenti per il futuro. Per il 2026 si punteràad una forte sensibilizzazione alla Disostruzione Pediatrica, allo sviluppo di squadre di intervento sociale e proseguirà la formazione negli istituti scolastici, fiore all’occhiello da sempre del movimento.

