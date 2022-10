Baseball – Al De Benedetti il Piacenza U23 contro Seveso e Ares

Domenica al De Benedetti doppio incontro per il Piacenza con vista sulle semifinali del Memorial Robert Fontana, torneo U23 organizzato dal Milano 1946 che seppur alla prima edizione rappresenta già un’importante vetrina giovanile. E’ l’ultimo turno della fase di qualificazione e per i biancorossi sono d’obbligo due vittorie contro Seveso (inizio ore 11) e Ares Milano (ore 15) per staccare il biglietto per le semifinali in programma sabato prossimo.

Se l’obiettivo fosse centrato sarebbe poi da verificare se col primo o il secondo posto nel girone e su questo aspetto giocherà un ruolo decisivo l’esito di Ares-Brescia e Seveso-Senago in programma domani. Dando quasi per scontata la vittoria di Senago è tutto da vedere l’esito dell’altro match. In caso di vittoria dei milanesi il Piacenza sarebbe secondo viceversa finirebbe a pari merito con Senago e Brescia ma primo per la miglior differenza punti negli scontri diretti. Congetture importanti ma che dovranno essere, come detto, supportate da un doppio successo biancorosso nelle partite di domenica.

La squadra portata in campo da Andrea D’Auria aveva iniziato il torneo perdendo 3-1 a Senago ma la successiva perentoria vittoria per 11-1 sul Brescia ne ha notevolmente rilanciato le quotazioni e sarebbe indubbiamente una soddisfazione fare strada in questa prestigiosa kermesse giovanile. Sulla carta la partita mattutina contro il Seveso non sembrerebbe riservare particolari pericoli mentre al pomeriggio occorrerà maggiore attenzione contro un Ares che potrebbe essere ancora in corsa ed il cui organico è per buona parte lo stesso della squadra reduce dal campionato di serie B. La classifica attuale del girone è la seguente: Senago e Brescia 667 (3-2-1), Piacenza e Ares 500 (2-1-1), Seveso 0 (2-0-2).