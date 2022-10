Volley, Serie B – La Canottieri Ongina insegue il bis sul campo del Sant’Anna Tomcar

Nuova trasferta piemontese per la Canottieri Ongina, che dopo la prima giornata di scena ad Acqui Terme scenderà in campo domenica alle 18 a San Mauro Torinese per sfidare alle 18 i padroni di casa del Sant’Anna Tomcar nella terza giornata d’andata del girone A di serie B maschile.

I ragazzi di Gabriele Bruni sono reduci dal primo successo stagionale e casalingo centrato sabato scorso a Monticelli contro la Fas Albisola, che a sua volta aveva riscattato il ko inaugurale al cospetto della Negrini Cte Acqui. Ora i gialloneri piacentini – che hanno 3 punti in classifica – vanno a caccia di continuità sfidando i torinesi che in graduatoria hanno lo stesso bottino, frutto del 3-1 casalingo contro Cus Genova e del ko in quattro set dello scorso turno a domicilio della Zephyr Mulattieri.

La classifica

Negrini Cte Acqui 6, Alto Canavese 5, Novi Pallavolo, Parella Torino, Fenera Chieri 76, Colombo Volley Genova 4, Canottieri Ongina, Mercatò Alba, Pvl Cerealterra Ciriè, Zephyr Mulattieri, Sant’Anna Tomcar 3, Cus Genova, Npsg La Spezia, Fas Albisola 0.

Copertura del match

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.