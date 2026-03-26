Baseball – Amichevole di lusso al De Benedetti: l’Argentina U23 batte Piacenza 12-4

Se l’aggiudicano i ragazzi dell’Argentina U23 l’amichevole ospitata dal Piacenza Baseball allo stadio De Benedetti e facente parte del calendario precampionato dei biancorossi. La squadra di D’Auria, pur con qualche assenza, ha nel complesso retto l’urto dei bianco-celesti apparsi senz’altro superiori come sentenziato dal 12-4 finale.

Nei 7 innings disputati i padroni di casa hanno adottato una rotazione programmata dei lanciatori ai quali è stata riservata a testa non più di una ripresa con l’eccezione di Ramirez rimasto sul mound per due tempi. Oltre a lui hanno lanciato i nuovi acquisti Acevedo e Solano oltre a Lovattini, Hernandez e Sanna. quasi tutti i punti piacentini nella parte centrale della partita, al quarto e quinto attacco, quando sono state messe a segno sette delle otto battute valide totali.

Già in spolvero Pancini (tre singoli su quattro turni), D’Auria e Perez (entrambi 2 su 4) e Nanetti (1 su 2). Un proficuo test in vista del Memorial De Benedetti di sabato e domenica dove si inizierà a fare sul serio a due settimane dall’opening day. Per i sudamericani, salutati prima della gara dall’assessore allo sport Mario Dadati, una ulteriore esperienza nel loro tour europeo che la prossima settimana li impegnerà sui diamanti piemontesi in un triangolare contro Italia e Francia.





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