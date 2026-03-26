Volley, Serie B2 – La Nordmeccanica VAP attende Certosa per un’altra sfida salvezza

26 Marzo 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
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Sfida di grande importanza per le under 18 della Volley Academy Piacenza che sabato (partita al via alle 20:30) affronteranno il Certosa Volley: una partita con in palio pesanti punti salvezza al cospetto di un’altra formazione interamente under 18 che è la Cenerentola del campionato con una sola vittoria all’attivo.

L’ultima gara in casa per la Nordmeccanica risale a due settimane fa e si era conclusa con la roboante vittoria al tiebreak sull’allora capolista Modena Volley poi sopravanzata da Soliera: una grande ventata d’entusiasmo con il pubblico del Palazzetto a dare una spinta in più alla VAP, fattore – quello del campo di San Nicolò – che potrebbe risultare ancora una volta determinante.

Nell’ultimo turno per la Academy lo stop per 3-1 al cospetto della Polisportiva I Care nonostante il primo parziale conquistato ed altri due set decisi definitivamente soltanto nel finale. Dall’altra parte della rete arriverà una Certosa con due punti in graduatoria, superata all’andata nel pavese da VAP per 3-1.

Come ogni sabato in occasione delle sfide casalinghe l’ingresso sarà ad offerta con il ricavato devoluto a Casa di Iris e la possibilità di partecipare ad una riffa con diversi premi in palio.

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