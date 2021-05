Baseball: De Benedetti allagato, salta l’amichevle Piacenza-Brescia

Il percorso di avvicinamento al campionato procede spedito per Il Piacenza Baseball ma a metterci lo zampino è stato il maltempo che domenica ha impedito lo svolgimento dell’amichevole programmata contro il Brescia, formazione di Serie A. L’abbondante pioggia scaricatasi di primo mattino sul De Benedetti ha reso impraticabile il diamante e così coach Marenghi non ha potuto far altro che optare per una seduta d’allenamento, svolta nei tunnel di battuta esterni e nelle zone di campo che prima delle altre hanno drenato l’accumulo di acqua. Per domenica prossima è già programmato un doppio incontro con gli Old Rags Lodi. Già affrontati due settimane fa nell’unica amichevole disputata finora dai biancorossi.

E’ andata meglio alla giovanile U14 che nelle prima uscita stagionale ha battuto a Parma la Crocetta col punteggio di 16-10. Sette innings nei corso dei quali i piacentini sono stati sotto nel punteggio solo nelle prime fasi. Poi a partire dal 3° inning hanno saputo condurre in porto con personalità una vittoria che induce all’ottimismo in vista del campionato che partirà il 16 maggio.