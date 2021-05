Nel fine settimana a Bologna, staccano il pass per i campionati nazionali anche Sonlieti (fioretto) e Monaco (sciabola). Bossalini soddisfatto: «La tornata agonistica ha portato tanti ragazzi e ragazze sul podio o alle qualificazioni»

Il Pettorelli naviga a vele spiegate e con il vento a favore. “In due giorni abbiamo raccolto tante soddisfazioni. La ripresa dell’attività agonistica nelle gare delle scorse settimane ha portato tanti risultati, con atleti sul podio e qualificazioni ai campionati nazionali”.

Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli, esulta dopo l’ultima due giorni di gare, a Bologna. Sabato, Alessandro Sonlieti si è classificato secondo nel fioretto maschile qualificandosi per i nazionali. E a staccare il pass è stato anche Francesco Monaco nella sciabola maschile. Domenica, invece, Michele Comolatti, nella gara regionale, ha messo a segno un lusinghiero settimo posto (oltre 100 atleti in pedana, di cui 8 delle Pettorelli) qualificandosi anch’egli per i nazionali di spada, categoria Assoluti. La trasferta di domenica è stata seguita da Bossalini e Giuseppe Monticelli, mentre due ragazze arbitro (Matilde Burgazzi ed Elettra Ronca) hanno completato la pattuglia biancorossa nella trasferta bolognese.