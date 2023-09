Baseball – Dieci anni fa lo storico scudetto IBL2 del Piacenza

Giusto dieci anni fa, ad essere precisi qualche giorno in più perchè era il 7 settembre, il baseball piacentino conseguiva uno storico risultato. La squadra piacentina, allenata da Gianluca Marenghi, si cuciva infatti sulla casacca il tricolore nella Seconda Divisioe dell’Italian Baseball League dopo aver battuto in finale Novara per tre partite a zero. Una grande rivincita dopo la delusione patita l’anno precedente con la sconfitta in finale a gara5 contro Nettuno.

Uno scudetto che nel club biancorosso è ovviamente ancora ricordato con orgoglio e soddisfazione. Un risultato straordinario giunto al culmine di un campionato vissuto in larga parte al vertice. Per inciso ricordiamo come dieci anni fa la massima serie fosse strutturata su due divisioni con libero scambio di atleti tra squadre di divisioni diverse ma collegate in franchigia. Piacenza faceva coppia con Reggio Emilia che a sua volta condusse in porto una soddisfacente stagione in Prima Divisione.

In quell’annata gli sportivi piacentini ebbero l’opportunità di veder sfilare al De Benedetti numerosi talenti e campioni affermati che negli anni successivi avrebbero vantato numerose presenze in azzurro. L’auspicio per il batti e corri piacentino è quello di rivivere in tempi brevi gioie di simile portata coronando magari in tempi ragionevoli il sogno del ritorno In A, palcoscenico che Piacenza ha calcato per quattordici anni tra la fine degli anni ’90 e la prima parte dei duemila.