Rugby – Ultimo test match precampionato per il Piacenza che ospita Brixia

Amichevole di lusso al Centro Sportivo Mazzoni, dove il Piacenza Rugby ha ospitato sabato scorso la squadra bresciana del Brixia Rugby, nata dopo la cessione del titolo di Serie B da parte del Rugby Franciacorta e l’unione sportiva tra il Brescia, il Gussago e l’Ospitaletto Bresciano e con l’arrivo di numerosi altri atleti provenienti da realtà rugbistiche limitrofe.

La cronaca

Parte forte la squadra ospite che già al secondo minuto muove il tabellino. L’azione parte da un raggruppamento a terra, attacco sulla chiusa lasciata sguarnita, e meta facile per il bresciano Gallizioli (0-5).

Il Piacenza reagisce, il gioco rimane equilibrato tra i due schieramenti e per lungo tempo non ci rilevano episodi degni di essere annotati. Il gioco proposto da entrambi gli schieramenti è comunque molto fisico e in questa fase le rispettive difese hanno la meglio.

Al 22’ fiammata offensiva del Piacenza che entra in meta con Negrello. I biancorossi vincono a due mani una bella touche in attacco, Ben Khaled attacca la linea difensiva ben supportato da Lekic che entra in percussione, pallone raccolto da Negrello che segna vicino ai pali (trasf. Negrello) (7-5).

Al 30’ occasione sprecata dal Piacenza ancora con Lekic protagonista che imposta un’efficace percussione nei 22 bresciani; purtroppo la palla cade all’ultimo passaggio ad un passo dalla meta. Ancora un’occasione per i padroni di casa che al 35’ usufruiscono di una mischia ai 5 per un drop di rinvio dalla linea di meta bresciana calciato direttamente oltre la linea laterale, ma l’azione si risolve con un nulla di fatto.

Il primo tempo si chiude con il Brixia Rugby in attacco ma senza successo, la difesa piacentina fa buona guardia. Il secondo tempo si apre con Brixia ancora in attacco e Piacenza costretto a numero falli difensivi; saranno ventuno i calci di punizione fischiati dall’arbitro ai biancorossi, di questi circa la metà per fuori gioco della linea difensiva.

La ripresa

Piacenza si libera dalla morsa offensiva e risale di forza il campo sbagliando però la touche a proprio favore in prossimità della meta. Al 63’ arriva la seconda meta ospite; touche vinta con avanzamento della maul e meta di Cittadini (BX) in bandierina (7-10).

La partita si chiude con Brixia ancora a bersaglio con un’azione fotocopia della precedente: touche vinta, maul avanzante con il tallonatore bresciano Bertini che schiaccia il pallone oltre la linea. Carilli trasforma per il risultato definitivo di 7-17.

Coach Grangetto si ritiene comunque soddisfatto del match

“Per noi è stato un test valido, c’è stato qualche errore di troppo sul quale però si può lavorare; in compenso

ho visto una buona attitudine al gioco da parte della squadra, sia in fase di attacco che in fase difensiva, e su questa attitudine si può lavorare bene perché la squadra dimostra tanto entusiasmo. Altro dato positivo e che siamo riusciti a far giocare tutti i ragazzi partiti dalla panchina che hanno saputo rispondere positivamente alla chiamata”.

Piacenza Rugby Club 7 – Brixia Rugby 17

PIACENZA RUGBY: Baccalini, Bertelli, Battini, Ben Khaled, Roda, Agio, Bilal, Lekic, Negrello, Zampedri, Nosotti, Crotti, Misseroni, Botti, Castagnoli (Rapone, Codazzi, Savi, Bacciocchi, Fermi, Nicolucci, Viani, Fusar Poli)

BRIXIA RUGBY: Sabatiello, Bertini, Armantini, Jacotti, Manenti, Valtorta, Ospitalieri, Amadei, Gintili, Muscojona, Gallizzioli, Belotti, Pratichetti, Zaboni, Masgutierre; (Gavezzoli, Cittadini, Gavazzi, Moretti, Carilli, Pietroboni, Abeni)

Marcature: 2’ mt Gallizioli (BX) nt (0-5), 22’ mt Negrello (PC) tr Negrello (7-5), 63’ mt Cittadini (BX) nt (7-10), 79 mt Bertini (BX) tr Carilli (7-17).