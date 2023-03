Baseball – Domenica amara per l’U15 del Piacenza: quarto posto a Codogno

Domenica amara a Codogno per l’U15 del Piacenza Baseball. E verrebbe da dire che più amara non avrebbe potuto essere visto che il quarto posto, nel quadrangolare indoor organizzato in preparazione al campionato, è arrivato con due sconfitte di misura maturate entrambe all’ultimo inning. Nel primo incontro i biancorossi si sono anche trovati avanti 2-0 prima di subire la rimonta di Codogno che vinceva 3-2. Nell’altra semifinale il Milano ’46 aveva la meglio su Senago.

A quel punto l’ultimo obiettivo per i piacentini rimaneva il terzo posto che però sfuggiva contro Senago. Anche stavolta si sciupava il vantaggio di 7-5 ad un inning dalla fine. All’ultimo attacco infatti gli avversari ribaltavano la situazione vincendo 8-7. La finalissima se l’aggiudicavano i padroni di casa 4-2 sul Milano ’46.

Questi gli atleti impiegati nel torneo: Chalas, Caminiti, Ramirez, Achilli, Travaini, Mendoza C. e J., Longhi, Pardi, Carminati, Bertonazzi, Riviera, Agosti.