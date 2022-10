Baseball – Domenica si conclude il Torneo Farnese del Cinquantenario

Per la giornata conclusiva il XVI Torneo di Baseball Giovanile Farnese, edizione del Cinquantenario, raddoppia e oltre alla categoria U12 propone anche l’U15. Si giocherà quindi su entrambi i campi cittadini. Al De Benedetti quadrangolare per i più grandi con il seguente calendario: alle 10 Piacenza-Codogno e a mezzogiorno Old Rags Lodi-Pianorese (BO). Nel pomeriggio le finali, per il terzo posto tra le perdenti (ore 14) e per il successo nel torneo tra le vincenti (ore 16).

Contemporaneamente al Montesissa proseguirà il torneo U12 iniziato domenica scorsa. Le prima due partite, Old Rags-Piacenza e Ares Milano-Codogno, chiuderanno il girone all’italiana mentre le ultime due, a partire dalle ore 14, saranno le finali determinate in base alla classifica nel girone. Le premiazioni, che avverranno tutte allo stadio De Benedetti, sono previste intorno alle 19.