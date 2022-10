Rugby, Top10 – Lyons alla ricerca dei primi punti in campionato contro Calvisano

Inizio di stagione intenso per le squadre Lyons, impegnate su molti fronti con già alcune sfide decisive. Andiamo a scoprire gli appuntamenti delle nostre squadre nel prossimo weekend.

Terza giornata di Peroni TOP10 per la Sitav Rugby Lyons di Orlandi e Paoletti, che scenderà in campo domenica 16 ottobre alle ore 16.00 sul prestigioso terreno del “San Michele” di Calvisano. Dopo la brutta sconfitta di sabato scorso contro Rovigo i Lyons cercano i primi punti in classifica contro una delle corazzate del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

Esordio ufficiale per la Squadra Cadetta di Solari e Baracchi, che inizia la propria corsa nel Campionato di Serie C sul campo del Rugby Guastalla alle ore 15.30 di domenica. Dopo il rinvio della prima partita stagionale i bianconeri sono vogliosi di scendere in campo, per iniziare con il piede giusto una stagione di alto livello.

L’Under 19 di Paoletti e Bergamaschi ha raccolto meno di quanto meritato in questo inizio di stagione, e cerca di togliersi una soddisfazione nell’ultima partita di questo girone di qualificazione al campionato Elite. La sfida sarà in trasferta, sul campo della SS Lazio a Roma, alle ore 12.30 di domenica.

Tornano in campo le due squadre Under 15 di Emilbanca Lyons, che nella mattinata di domenica si confronteranno con i pari età di Piacenza Rugby e Rugby Colorno.

Trasferta di puro divertimento per il Settore Propaganda, che parteciperà all’edizione del’Eni Rugby Tour in programma domenica a Ravenna.

Infine, prima uscita stagionale per le nostre Pantere Lyons Juniores, che partecipano all’attività regionale di Viadana.