Baseball – Finale regionale per l’U15 del Piacenza. Al De Benedetti arriva Lodi per il Memorial Fontana U23

Le giovanili del Piacenza si giocano tanto in questo week-end con importanti appuntamenti di fine stagione. Comincia domani pomeriggio l’U23 nella terza giornata del Memorial Robert Fontana. Con inizio alle ore 15 al De Benedetti affronta gli Old Rags Lodi in una partita che rappresenta l’ultima opportunità per restare aggrappata alla speranza di andare in semifinale. Entrambe le contendenti sono ancora all’asciutto di successi ed una sconfitta comporterebbe la preclusione a qualsiasi chance di successo nel torneo. Pur uscendo battuti i biancorossi non hanno finora demeritato del tutto, con una sconfitta di misura contro Codogno ed una al secondo supplementare con Brescia.

Alle 16 al Montesissa ultimo impegno stagionale per l’U12 che chiude la Coppa Emilia ospitando Reggio Emilia. La matematica consente al massimo un secondo posto nel girone che comunque lascerebbe fuori i biancorossi dalla fase finale.

Infine domenica trasferta di prestigio dell’U15 a San Lazzaro di Savena (BO) per le finali regionali. Alle 13, subito dopo San Lazzaro-Torre Pedrera, il Piacenza affronta in semifinale l’eterna rivale Crocetta, vincitrice dell’altro girone della zona Ovest emiliana. Le vincenti si giocheranno poi la finalissima. Dopo essere arrivata tra le migliori otto in Italia, l’U15 piacentina tenta la scalata regionale a suggello di una stagione davvero positiva.