Serie B – Bakery Piacenza in trasferta a Cassino: gara a porte chiuse – AUDIO

Sono circa 619 i km che separano Piacenza da Cassino, destinazione della prima trasferta in questo campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24 per la Bakery Piacenza. E non si tratta neppure di quella più lontana che attende la formazione biancorossa durante questa stagione agonistica. Dopo la sconfitta all’esordio di domenica scorsa, però, i ragazzi di coach Giorgio Salvemini sono alla ricerca di un pronto riscatto.

Le parole di Wiltshire a Radio Sound

La gara contro Cassino non solo sarà difficile per il valore dell’avversario, che domenica scorsa è uscita anch’essa sconfitta solo nel finale sul parquet della Libertas Livorno dopo essere stata a lungo in vantaggio, ma anche perché il PalaVirtus resterà chiuso al pubblico. La partita, infatti, si giocherà a porte chiuse e questo inevitabilmente creerà un ambiente surreale. A tal proposito s’invitano i tifosi piacentini a non organizzarsi per la lunga trasferta.

L’evento ‘Più sport più vita’

La Bakery Basket Piacenza inoltre, questa mattina ha partecipato all’evento ‘Più sport più vita’ organizzato da Sport e Salute e tenutosi in piazza Cavalli a Piacenza. L’evento ha visto dalle ore 10 alle ore 18 la partecipazione di tanti bambini e ragazzi a questo villaggio multisport, avvicinandosi al mondo dello sport e della salute. Gli scolari si sono potuti cimentare a provare tutti gli sport presenti con le varie società che hanno aderito alla manifestazione, ed in particolare la pallacanestro. In piazza anche gli atleti biancorossi Mastroianni, El Agbani, Manenti e Wiltshire, testimonial per la giornata, che si sono intrattenuti a giocare con i ragazzi dando dimostrazione dello sport più bello del mondo. Un’opportunità, questa, che ha permesso alla Bakery attraverso il proprio staff di allenatori di entrare in contatto con tanti giovani.