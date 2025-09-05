Baseball – Il 14 settembre la nazionale italiana torna a Piacenza

La Nazionale Italiana di baseball torna a Piacenza a nove anni di distanza dall’indimenticabile All Star Game IBL.Lo farà domenica 14 settembre con un incontro valevole per l’VIII Italian Baseball Week, in preparazione ai Campionati Europei 2025. Avversaria la Rep. Ceca (stadio De Benedetti con inizio alle 14,30). I 26 atleti convocati dal manager Francisco Cervelli con ogni probabilità saranno nella nostra città già giovedì 11 per una doppia seduta di allenamento. Il tutto come detto in ottica europea visto che dal 20 al 27 settembre gli azzurri saranno a Senago (MI) per la prima fase e successivamente, in caso di qualificazione, a Rotterdam (Paesi Bassi) per la fase finale.

In una stagione in cui il baseball piacentino è salito alla ribalta per la “quasi” promozione alla serie A e con la rincorsa alle finali scudetto della giovanile U18, l’arrivo della Nazionale regala agli appassionati un ulteriore appuntamento di indubbio fascino e prestigio, considerando anche il valore di un avversario come la Rep. Ceca che occupa il terzo posto nel ranking continentale alle spalle all’Italia.

L’evento verrà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Consigliare del Comune martedì prossimo alle 11.

