Agazzanese – Fiorenzuola, primo derby stagionale per i rossoneri

Segui Agazzanese – Fiorenzuola con gli aggiornamenti LIVE domenica dalle ore 15:30 su RADIOSOUND!

Arriva già alla 2° giornata il primo derby stagionale per il Fiorenzuola. I rossoneri, impegnati nel girone A di Eccellenza, saranno ospiti domenica 7 dell’Agazzanese allo stadio “Baldini”. Fischio d’inizio fissato alle ore 15:30.

Forti dei tre punti raccolti lo scorso weekend – nonostante le diverse assenze – in casa contro il Corticella, i ragazzi di mister Araldi vorranno subito bissare il successo, desiderosi di rimarcare la volontà di giocare un campionato al vertice.

Focus sull’avversario di giornata

Domenica, tuttavia, l’impegno sarà tutt’altro che facile. A ricevere i valdardesi tra le mura amiche del “Baldini” sarà l’Agazzanese di mister Piccinini, squadra ben rodata con la maggior parte dei giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione e anch’essa tra le favorite del campionato. Gli amaranto arrivano da un pareggio a reti bianche in quel di Rolo e vorranno, dal canto loro, presentarsi al proprio pubblico con i tre punti.

