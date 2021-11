Passione per il baseball da tramandare ai più giovani, AUDIO intervista all’istruttore piacentino Andrea D’Auria coordinatore dell’Accademia Federale a Parma

Passione per il baseball da tramandare ai più giovani, questa la mission dell’istruttore piacentino Andrea D’Auria impegnato nell’Academy dell’Emilia Romagna. “Sono il coordinatore dell’Accademia Federale a Parma, in regione ci sono tre Accademie e le altre due sono a Bologna e a Rimini. Inoltre sono tra gli istruttori di questo progetto riguardante uno sport che fortunatamente, essendo praticato in estate, in questi due anni di maledetta pandemia non si è fermato proseguendo con l’attività. Noi siamo riusciti a giocare sia nel 2020 e sia nel 2021, quindi già questo è un fatto positivo per il seguito di questa disciplina sportiva. Tanti giovani si stanno avvicinando al baseball e noi cerchiamo di fare del nostro meglio”.

Da Piacenza a girare il mondo attraverso l’insegnamento del baseball, com’è partita questa passione?

“Faccio un tuffo con la memoria. Erano gli anni 80, come tanti bimbi durante l’estate ero iscritto al centro estivo e ho provato il baseball. Io giocavo a calcio, di cui resto un grande appassionato, ma alla fine nel bivio ho scelto di proseguire con il baseball. Ricordo nella mia prima partita di aver stoppato la palla da baseball con il piede, da buon italiano amante del calcio”.

C’è anche tuo figlio, Joshua che sta seguendo le tue tracce. L’ultima soddisfazione per lui il raduno in nazionale giovanile.

“Sono contento, anche se io non l’ho mai forzato a fare baseball. Inoltre fa tante attività sportive, quindi mi fa molto piacere abbia questa mentalità e il fatto di condividere con me questa passione. Io lo alleno e spero possa diventare più bravo di me come giocatore, però non lo spingo ma gli faccio solo presente quanto sia importante portare a fondo un impegno con responsabilità”.

AUDIO INTERVISTA ad Andrea D’Auria