Baseball – Il Piacenza completa lo staff con il venezuelano Simon Radicic

Sbarco a Malpensa e subito in campo a Codogno. E’ iniziata così l’esperienza nel Piacenza Baseball del tecnico venezuelano Simon Radicic che quest’anno sarà assistant-coach di D’Auria in prima squadra e prezioso collaboratore di tutto il settore giovanile. Dopo l’esordio quasi “in tempo reale” nell’amichevole che ha inaugurato la stagione, ecco il momento delle presentazioni ufficiali del giovane coach sudamericano, 25 anni, con discendenze croate. Alle spalle una carriera da giocatore ricca di aspettative purtroppo interrotta da un grave infortunio ai legamenti di un ginocchio. In giovane età inizia così il suo percorso da tecnico che lo porta a lavorare anche per l’accademia della federazione venezuelana.

Contemporaneamente avvia una proficua attività come agente ed è lì che affina la sua collaborazione con Andrea D’Auria con il quale quest’anno è chiamato a reggere le sorti della prima squadra del Piacenza Baseball. Insieme hanno valorizzato in Europa numerosi talenti sudamericani ed insieme possono rappresentare una garanzia per il progetto di crescita dei giovani che il Piacenza ha deciso di lanciare in serie B. Radicic non è comunque alla sua prima esperienza in Italia in quanto nel 2022 ha lavorato a Chieti e l’anno scorso a Genova. Con l’arrivo di Radicic si completa lo staff tecnico del Piacenza 2024 composto anche dall’altro venezuelano Kelvin Monsalve e da Marcello Rossi.