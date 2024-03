Baseball – Codogno batte Piacenza 5-0 nel debutto stagionale

L’amichevole che apriva ufficialmente il 2024 va al Codogno che supera Piacenza Baseball 5-0. Sull’inconsueta distanza dei dieci innings e con innings a chiusura anticipata in base al numeri di lanci, a dettar legge è stata la differenza di categoria nonostante i padroni di casa non abbiano schierato lanciatori stranieri. Con 9 valide codognesi contro una piacentina e 6 errori biancorossi contro nessuno dei lodigiani, l’andamento di questo derby di apertura ha virato ben presto a favore della squadra di Nani. Nonostante questo il Piacenza ha mostrato sprazzi di gioco interessanti restando tutto sommato in partita anche se la sterilità offensiva rendeva vano ogni tentativo di rimonta.

L’unica valida biancorossa il singolo di Hernandez al 6° nell’unico attacco nel corso del quale si riusciva a raggiungere la terza base. Codogno segnava i primi due punti stagionali al 2° grazie ad altrettanti errori e poi scappava al 4° portandosi sul 3-0. Il sigillo al 7° con altri due punti figli del triplo di Nani ma anche di un altro errore. Da notare che nelle file piacentine erano assenti Loardi, infortunato, D’Auria ed i nuovi arrivati Torelli e Carrasco, questi ultimi tre convocati ad un try-out della rappresentativa regionale U18. Sul monte di lancio si succedevano Cufrè, Naccarella e Lovattini, tutti per 2 innings, ed i giovani Ramirez ed Hernandez per uno. Il prossimo week-end la pre-season prosegue con in palio però qualcosa di più concreto, vale a dire il Memorial De Benedetti che sul diamante di casa il Piacenza Baseball contenderà al Bresciaed agli svizzeri Lausanne Indians.