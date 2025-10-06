Baseball – L’Emilia-Romagna con il biancorosso Hernandez domina il torneo delle Regioni

Con il giovane biancorosso Angel Hernandez tra i titolari, la selezione Senior League U18 dell’Emilia-Romagna ha vinto il Torno delle Regioni di baseball tenutosi nel week-end scorso in Sardegna. Un vero e proprio monologo che ha visto gli emiliani unica squadra imbattuta del torneo.
Nell’ordine vittorie su Lazio (4-0), Marche (17-0) e Friuli Venezia-Giulia (12-0) senza mai subire punti. Per Hernandez, prospetto del Piacenza Baseball, ottime prove nel ruolo di interbase a testimonianza di una straordinaria stagione per lui che lo ha visto esordire anche nel campionato di serie B.