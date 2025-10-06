Baseball – L’Emilia-Romagna con il biancorosso Hernandez domina il torneo delle Regioni

Con il giovane biancorosso Angel Hernandez tra i titolari, la selezione Senior League U18 dell’Emilia-Romagna ha vinto il Torno delle Regioni di baseball tenutosi nel week-end scorso in Sardegna. Un vero e proprio monologo che ha visto gli emiliani unica squadra imbattuta del torneo.

Nell’ordine vittorie su Lazio (4-0), Marche (17-0) e Friuli Venezia-Giulia (12-0) senza mai subire punti. Per Hernandez, prospetto del Piacenza Baseball, ottime prove nel ruolo di interbase a testimonianza di una straordinaria stagione per lui che lo ha visto esordire anche nel campionato di serie B.





Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy