Canottaggio – Vittorino da Feltre e Nino Bixio insieme nel ricordo di Francesco Solenghi

C’erano i colori biancorossi della Vittorino da Feltre e quelli biancazzurri della Nino Bixio sabato scorso sulle acque piacentine del Po, insieme per un evento sportivo in ricordo di Francesco Solenghi. La XII edizione del Memorial Solenghi, manifestazione organizzata dalla Vittorino per onorare la figura dell’allenatore piacentino con trascorsi nei due sodalizi remieri rivieraschi, ha infatti preso vita nel tratto del Grande Fiume di fronte al pontile biancorosso con la partecipazione di diversi equipaggi, tra cui anche l’otto che ha visto gareggiare vecchie glorie delle due società sportive.

In occasione dell’evento, svoltosi nonostante il maltempo, è stata anche consegnata la Borsa di studio “Francesco Solenghi”, assegnata ogni anno dai familiari dell’indimenticato allenatore piacentino a un canottiere della Vittorino da Feltre distintosi sia per i risultati sportivi che per quelli scolastici. L’edizione 2025 è stata assegnata a Viola Ferrari, che nel corso della stagione sportiva ha collezionato il 6° posto nel singolo ai Campionati italiani Under 17 e lo stesso piazzamento ai Campionati italiani societari Under 18, oltre ad aver vinto la medaglia di bronzo nell’Under 17 alla regata internazionale di fondo a Torino.

Laura D’Amato, Consigliere della Vittorino da Feltre

“Ringrazio gli amici della Nino Bixio per aver remato insieme a noi e aver partecipato a questa edizione del “Memorial Solenghi” perché il “Sole” aveva un cuore anche biancazzurro oltre che biancorosso. Spero sia l’inizio di una bella e proficua collaborazione. Un grande grazie a Lorenzo Solenghi e a Claudia, Simone e Matteo Solenghi, che ci permettono ogni anno di ricordare questo grande allenatore che è rimasto nei cuori di tutti noi e dei tentissimi atleti che sono cresciuti coi suoi consigli, non solo tecnici ma anche umani”.

Nello stesso fine settimana si è svolta a Lignano Sabbiadoro la decima edizione del Trofeo Coni, manifestazione nazionale organizzata dal Comitato Olimpico e riservata alle rappresentative di tutte le regioni italiane. Nelle competizioni di canottaggio, con i colori biancoverdi dell’Emilia Romagna, ha gareggiato anche l’atleta della Vittorino, Lorenzo Magnani, in equipaggio misto con Bianca Santarelli, Ettore Lodi e Diana Lodi, tutti atleti del Cus Ferrara. L’equipaggio emiliano-romagnolo si è classificato al settimo posto.



