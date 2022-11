Baseball – L’U12 apre la stagione indoor del Piacenza

Il baseball giovanile non si ferma mai e, a poche settimane dal termine dei tornei all’aperto, ecco già domenica il via al calendario invernale indoor. L’appuntamento d’esordio tocca all’U12 biancorossa, alla palestra del centro sportivo “Aldo Spoldi” di Castiglione d’Adda (LO). Qui il Codogno organizza un triangolare al quale sono stati invitati anche gli Old Rags Lodi.

Il programma della mattinata di baseball sarà il seguente

Alle 9,30 Codogno-Piacenza, alle 10,45 Piacenza-Old Rags e chiusura alle 12 con il derby lodigiano Old Rags-Codogno. A partire da gennaio poi i piccoli allenati da Davide Bertonazzi saranno protagonisti del campionato organizzato in ambito parmense mentre già a dicembre scenderà in campo l’U15 nel circuito lombardo di categoria.